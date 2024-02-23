Экс-гимнастка Батыршина: Аверины могут стать успешными в политике

Бывшая гимнастка Яна Батыршина, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в 1996 году, поделилась размышлениями на тему того, в какой сфере себя могут реализовать Дина и Арина Аверины после завершения профессиональной спортивной карьеры.
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