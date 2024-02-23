Экс-гимнастка Батыршина: Аверины могут стать успешными в политике

Бывшая гимнастка Яна Батыршина, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в 1996 году, поделилась размышлениями на тему того, в какой сфере себя могут реализовать Дина и Арина Аверины после завершения профессиональной спортивной карьеры.