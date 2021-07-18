Элизабет Макговерн отмечает юбилей

Сегодня, 18 июля, отмечает юбилей супруга Саймона Кёртиса, сценарист, продюсер, популярная американская и британская актриса театра и кино Элизабет Макговерн, запомнившаяся зрителям по роли Деборы Гелли в шедевре Серджо Леоне «Однажды в Америке».