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Элизабет Макговерн отмечает юбилей

Элизабет Макговерн отмечает юбилей

Сегодня, 18 июля, отмечает юбилей супруга Саймона Кёртиса, сценарист, продюсер, популярная американская и британская актриса театра и кино Элизабет Макговерн, запомнившаяся зрителям по роли Деборы Гелли в шедевре Серджо Леоне «Однажды в Америке».

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