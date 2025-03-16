Трамп vs Путин: почему спецпосланник США улетел из Москвы с пустыми руками? «Россия подпишет соглашение только в обмен на гарантии своих «красных линий» Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф провел в Москве 12 часов, но встреча с Владимиром Путиным заняла лишь… 8 часов ожидания и 30 минут на сделку: как Уиткофф увозил в США «список Путина» .