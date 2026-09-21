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Machi Big Brother сократил лонги по ETH и BTC, увеличив позицию в HYPE

Machi Big Brother сократил лонги по ETH и BTC, увеличив позицию в HYPE

Криптоинвестор Хуан Личэн, известный в соцсетях под псевдонимом Machi Big Brother, изменил структуру своего фьючерсного портфеля.

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