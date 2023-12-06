Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Зарегистрироваться на него можно до 14 января Мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе через свой Телеграм-канал сообщил о дополнительных возможностях, которые есть у школьников, проходящих обучение по дополнительным программам углубленного уровня, для поступления в высшие учебные заведения.