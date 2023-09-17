В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул

Владимир Соловьев

МИРОНОВ, ХВАТИТ ЛЮДЯМ МОЗГИ ПУДРИТЬ. К НАЧАЛЬНИКУ ЕДИНОЙ ПАРТИИ МЕДВЕДЕВУ ОБРАТИЛАСЬ УЗБЕКСКАЯ ДИАСПОРА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В РОССИИ УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ, А ТЫ В АУЛ! СКОРЫ МЕДВЕДЕВ ВСЕХ НАС В АУЛ ЗАГОНИТ! ОНИ УЖЕ БЕЗО ВСЯКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ЗАПОЛНЯЮТ ВСЕ УГОЛКИ РОССИИ. БЕРИИ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ТАКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ!