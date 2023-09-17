Власть в России осознала, что скоро может полыхнуть на всю страну, что люди ментально созрели взять оружие в руки и начать борьбу с мигрантами самостоятельно.
В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул
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Владимир Соловьев
МИРОНОВ, ХВАТИТ ЛЮДЯМ МОЗГИ ПУДРИТЬ. К НАЧАЛЬНИКУ ЕДИНОЙ ПАРТИИ МЕДВЕДЕВУ ОБРАТИЛАСЬ УЗБЕКСКАЯ ДИАСПОРА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ В РОССИИ УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ, А ТЫ В АУЛ! СКОРЫ МЕДВЕДЕВ ВСЕХ НАС В АУЛ ЗАГОНИТ! ОНИ УЖЕ БЕЗО ВСЯКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ЗАПОЛНЯЮТ ВСЕ УГОЛКИ РОССИИ. БЕРИИ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ ТАКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ!
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17 час.
Роман Романов
/Да и хуснуллин марат тоже ЕРосс!/ он, по-моему, беспартийный вообще.
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13 час.
МП
Михаил Пантюхин
Предательство РОССИИ И НАРОДА ЗА БАБЛО СИЮМИНУТНОЕ ПРОИСХОДИТ!!! С.М. МИРОНОВ прав, а кто будет исполнять!? Границы открыты для всякой шушеру!!! В ФМС ПРЕДАТЕЛИ ЧЕРЕЗ ОДНОГО, если не больше! Эти чиновники, которые организовали завоз этого навоза, и есть агенты пиндостана!!! Им бл... все мало!? А народ как живет!? Знаете!? Ожирели уже давно!!! Может хватит!? Или продолжите!???
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12 час.
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