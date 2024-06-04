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Врачи предупредили об опасных клещах-мутантах, привезенных в Россию из Европы

Врачи предупредили об опасных клещах-мутантах, привезенных в Россию из Европы

Клещи могут мигрировать из Европы вслед за изменениями климата и маршрутами перелетных птиц.Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина сообщила об опасности, которая стоит уже на пороге России.

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