Врачи предупредили об опасных клещах-мутантах, привезенных в Россию из Европы

Клещи могут мигрировать из Европы вслед за изменениями климата и маршрутами перелетных птиц.Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина сообщила об опасности, которая стоит уже на пороге России.
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