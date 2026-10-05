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Царьград

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Автостат: в сентябре зарегистрировали 26 новых моделей в России

Автостат: в сентябре зарегистрировали 26 новых моделей в России

В сентябре русская автомобильная промышленность побила рекорд по регистрации новых моделей. В числе 26 зарегистрированных машин первые кроссоверы Lada и премиальные Bugatti и Ferrari.

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