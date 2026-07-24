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Царьград

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Хуснуллин: Введено 8,5 млн кв. м энергоэффективного жилья в 2026

Хуснуллин: Введено 8,5 млн кв. м энергоэффективного жилья в 2026

За первые шесть месяцев 2026 года в России введено более 8,5 млн кв. м многоквартирных домов с классом энергоэффективности А, сообщило правительство.

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