78.ru: пенсионерка в Петербурге лишилась 5,5 миллиона рублей из-за мошенников

В Санкт-Петербурге мошенники лишили 83-летнюю пенсионерку квартиры. Об этом сообщило издание 78.ru. Аферисты связались с жительницей Фрунзенского района в октябре и общались с пожилой женщиной до 2 декабря.
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