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Аргументы недели

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Россияне 14 октября отметят Покров Пресвятой Богородицы

Россияне 14 октября отметят Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы — с этим днём связано немало традиций, примет и запретов.

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