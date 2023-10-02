МФЦ Нижегородской области оказали гражданам больше 2,1 млн услуг за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев 2023 года МФЦ Нижегородской области оказали более 2,1 млн услуг гражданам. Самыми востребованными остаются услуги регистрации прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдачи паспортов граждан РФ, а также регистрационный учет граждан РФ, услуги с учетной записью на Едином портале госуслуг.