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Нижегородская правда

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МФЦ Нижегородской области оказали гражданам больше 2,1 млн услуг за 9 месяцев 2023 года

МФЦ Нижегородской области оказали гражданам больше 2,1 млн услуг за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев 2023 года МФЦ Нижегородской области оказали более 2,1 млн услуг гражданам. Самыми востребованными остаются услуги регистрации прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдачи паспортов граждан РФ, а также регистрационный учет граждан РФ, услуги с учетной записью на Едином портале госуслуг.

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