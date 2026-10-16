Шинный холдинг «Кордиант» запустил опытную экплуатацию двух сборочных линий в Ярославле. Таким образом компания модернизирует Ярославский шинный завод: сначала дали старт современным линиям резиносмешения и автоматической развески химикатов, а теперь – начинают постепенный запуск двух сборочных конвейеров по выпуску шин для легковых автомобилей.