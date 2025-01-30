Нарушения на выделенках в Астрахани будет фиксировать «ПаркРайт»

Автомобиль, оснащенный специальным комплексом, готовится выехать на дороги города. Министерство транспорта региона с февраля этого года намерено запустить специальную мобильную камеру, чтобы дисциплинировать водителей, не соблюдающих ПДД в части выделенных полос.