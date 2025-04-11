AMD признала, что в процессорах Zen 5 имеется опасная уязвимость EntrySign

Исследователи безопасности Google недавно обнаружили скрытую уязвимость под названием EntrySign, которая позволяет выполнять вредоносный код через неподписанные исправления микрокода на процессорах AMD — от Zen до Zen 4.
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