НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Продажи Hogwarts Legacy достигли 22 000 000 копий Издательство Warner Bros. и разработчики из...

Продажи Hogwarts Legacy достигли 22 000 000 копий Издательство Warner Bros. и разработчики из...

Продажи Hogwarts Legacy достигли 22 000 000 копийИздательство Warner Bros. и разработчики из Avalanche Software отчитались о том, что совокупные продажи экшена от третьего лица Hogwarts Legacy превысили 22 миллиона копий по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх