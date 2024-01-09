Продажи Hogwarts Legacy достигли 22 000 000 копий Издательство Warner Bros. и разработчики из...

Продажи Hogwarts Legacy достигли 22 000 000 копийИздательство Warner Bros. и разработчики из Avalanche Software отчитались о том, что совокупные продажи экшена от третьего лица Hogwarts Legacy превысили 22 миллиона копий по всему миру.
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