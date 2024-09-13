Высланные из РФ британские дипломаты готовили провокации по специнструкции

Шестеро британских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью и высланных за это из России, готовили в стране провокации, следуя специальной инструкции директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.
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