Бастрыкин поручил возбудить дело после выстрела в подростка

В десятиклассника выстрелили, когда он гулял с собакой во дворе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении новосибирского подростка, в которого во время прогулки с собакой выстрелил неизвестный.