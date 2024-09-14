Бастрыкин поручил возбудить дело после выстрела в подростка

В десятиклассника выстрелили, когда он гулял с собакой во дворе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении новосибирского подростка, в которого во время прогулки с собакой выстрелил неизвестный.
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