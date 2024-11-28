Эксперт назвал выплаты и льготы пенсионерам, требующие уведомления

Оформление части социальных выплат и льгоы в поддержку пенсионеров требуют подачи ими заявления в Социальный фонд РФ, заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов 27 ноября в интервью RT.
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