Хьюстон, у нас проблемы: США проигрывают в войне с Россией

Тед Карпентер в материале для The National Interest проанализировал голосование в ООН о спецоперации России на Украине и пришёл к выводу, что заявления Белого дома об исключительном единстве мирового сообщества - это, мягко говоря, преувеличение.
Тед Карпентер в материале для The National Interest проанализировал голосование в ООН о спецоперации России на Украине и пришёл к выводу, что заявления Белого дома об исключительном единстве мирового сообщества - это, мягко говоря, преувеличение.
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