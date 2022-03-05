Царьград

2 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Будут хранить под матрасами, но воровать вряд ли перестанут. Ведь должного контроля  всё равно нет.Путин дал судам в...
  • Иван Щукин
    Владимир Владимирович, хорошо ещё бы и конфискацию узаконить!?Путин подписал за...
  • Иван Щукин
    Давно надо было всю эту хрень гламурную убрать из ящика и ещё этого накрашенного и намазанного клоуна Киркорова убрат...Юмориста Максима ...

Хьюстон, у нас проблемы: США проигрывают в войне с Россией

Хьюстон, у нас проблемы: США проигрывают в войне с Россией

Тед Карпентер в материале для The National Interest проанализировал голосование в ООН о спецоперации России на Украине и пришёл к выводу, что заявления Белого дома об исключительном единстве мирового сообщества - это, мягко говоря, преувеличение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх