Стоимость проезда на общественном транспорте вырастет с 1 января в Санкт-Петербурге

Проезд на общественном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года станет дороже. Так, стоимость проезда на метро составит 65 рублей, а поездка на наземном транспорте обойдется пассажиру в 60 рублей, сообщила пресс-служба правительства города.