И смешно и грустно: Сбежавший в Израиль релокант выдвигает требования России

М Макс Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. И никого финансировать сие мероприятие не требовал. Так что пусть сами выбираются! За ближайшие 40 лет куда-нибудь дойдут. А Россия тут причем????

Р Роман Нет и еще раз нет-умерла так умерла!!!Зщищяйте свой израэль,он ведь не воюет с соседями!!!В России вам предатели места НЕТ!!!