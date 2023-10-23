Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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И смешно и грустно: Сбежавший в Израиль релокант выдвигает требования России

И смешно и грустно: Сбежавший в Израиль релокант выдвигает требования России

Соевые релоканты - это отдельный вид искусства. Их можно назвать профессиональными предателями. Чтобы не путать с истинными релокантами… Но уж как есть.

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Комментарии
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М
Макс
Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. И никого финансировать сие мероприятие не требовал. Так что пусть сами выбираются! За ближайшие 40 лет куда-нибудь дойдут. А Россия тут причем????
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3 д.
Р
Роман
Нет и еще раз нет-умерла так умерла!!!Зщищяйте свой израэль,он ведь не воюет с соседями!!!В России вам предатели места НЕТ!!!
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3 д.
Надежда
То, что творится сегодня абсолютно не смешно, а очень грустно и даже трагично! И всем этим заправляет главный заокеанский агрессор, рядящийся под миротворца...
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2 д.

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