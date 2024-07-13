Зачем Россия наступает на Нью-Йорк?

Это неправильный нью-йорк, нам надо другой завоевать. Украина сразу подпишет тогда капитуляцию.

Александр _

При штурме каждого населенного пункта нам говорят, что он ключевой. Что-то нашим бойцам никто ключи не отдает и легче не становится. Может хватит уже писать такие вещи.