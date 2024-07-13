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Несекретные материалы

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Зачем Россия наступает на Нью-Йорк?

Зачем Россия наступает на Нью-Йорк?

«Первая костяшка домино, которая потянет за собой остальные».Нью-Йорк (Новгородское) — небольшой населенный пункт, расположенный в 10 км к западу от Горловки.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Это неправильный нью-йорк, нам надо другой завоевать. Украина сразу подпишет тогда капитуляцию.
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14 час.
Александр _
При штурме каждого населенного пункта нам говорят, что он ключевой. Что-то нашим бойцам никто ключи не отдает и легче не становится. Может хватит уже писать такие вещи.
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5 час.

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