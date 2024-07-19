Россия может обзавестись собственной игровой консолью для ПК с операционной системой Aurora

На совещании в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг), состоявшемся 12 июля, Павел Эйгес, генеральный директор Open Mobile Platform (OMP), объявил о планах по разработке мобильной операционной системы (ОС) Aurora для установки на персональные компьютеры.
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