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Роджерс: Момент истины

Роджерс: Момент истины

Прекрасная иллюстрация к моей вчерашней статье. Сплошь друзья Америки.Нет у «украины» ничего своего – ни славы, ни воли.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Автор, якобы все заранее знал и видел. Статья хвастливая, брехливая, пустопорожняя
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15 час.
ТN
Татьяна Nachtigal
В статье чистая правда, сними кастрюлю с головы и сам все увидишь
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12 час.
Игорь Кузнецов
Нельзя принимать с восторгом позитивные сдвиги в политике США. Посмотрим как будет продвигаться подготовка к переговорам и начало в этом - восстановление нормальной работы дипломатический миссий между странами в России и в США.
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1 час.
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