Роджерс: Момент истины

В статье чистая правда, сними кастрюлю с головы и сам все увидишь

Игорь Кузнецов

Нельзя принимать с восторгом позитивные сдвиги в политике США. Посмотрим как будет продвигаться подготовка к переговорам и начало в этом - восстановление нормальной работы дипломатический миссий между странами в России и в США.