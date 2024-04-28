Сенатор Карасин назвал шизофренией намек посла Литвы на атаку на Крымский мост

Намек бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который сейчас возглавляет посольство республики в Швеции, на новый удар по Крымскому мосту является проявлением "профессиональной шизофрении".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии