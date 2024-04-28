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  • Иван Иванов
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Сенатор Карасин назвал шизофренией намек посла Литвы на атаку на Крымский мост

Сенатор Карасин назвал шизофренией намек посла Литвы на атаку на Крымский мост

Намек бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который сейчас возглавляет посольство республики в Швеции, на новый удар по Крымскому мосту является проявлением "профессиональной шизофрении".

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