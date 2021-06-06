Трамп вернулся на политическую сцену

Толпа восторженных сторонников бурно приветствовала бывшего главу Белого дома, который оказался в своей обычной, "публичной" стихии, выступив с эмоциональными заявлениями, как и во время исполнения обязанностей президента США, отмечают наблюдатели.
Толпа восторженных сторонников бурно приветствовала бывшего главу Белого дома, который оказался в своей обычной, "публичной" стихии, выступив с эмоциональными заявлениями, как и во время исполнения обязанностей президента США, отмечают наблюдатели.
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