Российская газета

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Трамп вернулся на политическую сцену

Толпа восторженных сторонников бурно приветствовала бывшего главу Белого дома, который оказался в своей обычной, "публичной" стихии, выступив с эмоциональными заявлениями, как и во время исполнения обязанностей президента США, отмечают наблюдатели.

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