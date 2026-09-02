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Как русские спасли поляков от уничтожения украинцами

Как русские спасли поляков от уничтожения украинцами

Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы.

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