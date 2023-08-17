Четвёртый трофей в году: «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» по пенальти и стал обладателем Суперкубка УЕФА

«Манчестер Сити» одолел «Севилью» в серии пенальти и впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. В основное время команды обменялись забитыми мячами — на точный удар Юссефа Эн-Несири в середине первого тайма после перерыва ответил Коул Палмер.