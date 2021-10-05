Контрзависимость: почему человек избегает близких отношений?

Контрзависимость — это психологический феномен при котором человек остро нуждающийся в интимности, душевной близости, принятии, доверии и уважении, резко отрицает любое сближение с другими людьми, убеждая их и самого себя в том, что ему никто не нужен.
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