Журнал «Профиль»

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Несколько домов повреждены в Курске в результате ночной атаки украинских беспилотников

Несколько домов повреждены в Курске в результате ночной атаки украинских беспилотников

Несколько частных домов получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Курск.

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