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Снукерист.ру

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Джек Джонс провел захватывающий матч в квалификации Xi’an Grand Prix 2024

Джек Джонс провел захватывающий матч в квалификации Xi’an Grand Prix 2024

Джек Джонс одержал эпическую победу над Робби МакГиганом, Крис Уокелин в ходе напряженной борьбы обыграл Рори Тора, Пан Цзюньсюй нокаутировал Майкла Холта, Бай Юлу потерпела поражение от Юаня Сыцзюнь в квалификации турнира Xi’an Grand Prix 2024, сообщает WST Все Новости и результаты Xi'an Grand Prix 2024 Xi'an Grand Prix 2024.

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