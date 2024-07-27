Джек Джонс провел захватывающий матч в квалификации Xi’an Grand Prix 2024

Джек Джонс одержал эпическую победу над Робби МакГиганом, Крис Уокелин в ходе напряженной борьбы обыграл Рори Тора, Пан Цзюньсюй нокаутировал Майкла Холта, Бай Юлу потерпела поражение от Юаня Сыцзюнь в квалификации турнира Xi’an Grand Prix 2024, сообщает WST Все Новости и результаты Xi'an Grand Prix 2024 Xi'an Grand Prix 2024.