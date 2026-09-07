Ядерная программа Российской империи Такое понятие как «жертвы ЕГЭ» появилось относительно недавно, и почти сразу же с его появлением стали набирать популярность опросы, проводимые среди выпускников общеобразовательных школ.
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