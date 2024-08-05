Скрытое патрулирование будут вести на дорогах Карелии в течение недели

С 5 по 11 августа на федеральных автодорогах Карелии будут проводиться профилактические рейды по предупреждению нарушений правил дорожного движения, связанных с обгоном, выездом на полосу встречного движения.
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