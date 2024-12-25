ЦБ усилит контроль за счетами мигрантов

Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом разрабатывает новые инструменты для банков, цель которых — улучшить процесс идентификации физических лиц-нерезидентов при открытии счетов и их обслуживании.
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