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В столице более 1,5 млн человек стали участниками «Московского чекапа»

В столице более 1,5 млн человек стали участниками «Московского чекапа»

Более 300 тыс. жителей столицы, которые два года не проходили обследования или не обращались в городские поликлиники, присоединились к профилактике в рамках программы «Московский чекап».

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