Фицо пожаловался руководству ЕС на Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором снова жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.