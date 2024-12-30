Фицо пожаловался руководству ЕС на Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором снова жалуется на отказ Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года.
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