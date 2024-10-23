MedComm: витамин В12 может снизить тяжесть острого панкреатита Ученые из Сычуаньского университета в Китае обнаружили, что витамин В12 может снижать воспаление поджелудочной железы, тем самым облегчая симптомы острого панкреатита.
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