Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал уход из проекта “Голос”

Шоумен сотрудничал с Первым каналом более десяти лет.Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев принял участие в шоу на YouTube-канале “Skillbox Лекторий”, во время которого ответил на вопрос о причинах ухода из проекта “Голос” на Первом канале.