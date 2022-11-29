Царьград

5 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Пришла беда откуда не ждали! 🤣Украина обрушила ...
  • Александр Царев
    Тришин! Какого ты приплёл к событиям на Украине именно русских? На Украине воюет российский интернационал, которому п...Латвия дала ВСУ н...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот мне кажется что Медведев принес больше бы пользы на передовой будучи оператором по управлению беспилотником и про...Зампред Совбеза Р...

Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал уход из проекта “Голос”

Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал уход из проекта “Голос”

Шоумен сотрудничал с Первым каналом более десяти лет.Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев принял участие в шоу на YouTube-канале “Skillbox Лекторий”, во время которого ответил на вопрос о причинах ухода из проекта “Голос” на Первом канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх