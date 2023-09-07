Стереотипы и реальность: что правда, а что додумано и преувеличено? Правда ли, что в этих странах женщины должны ходить только в черном одеянии? Или что хиджаб придумали мужчины для полного контроля над женским полом и его подавления? И вообще, какие они, мусульманки? Правда ли говорят, что совершенно забитые в общении, с ними невозможно познакомиться или […] Сообщение Кое-что о жизни женщины в строгих мусульманских странах: рассказывают русские девушки, уехавшие «туда» появились сначала на Дзен дневник.