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Царьград

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Янн Зоммер перешёл в "Брюгге" и подписал контракт до 2029 года

Янн Зоммер перешёл в "Брюгге" и подписал контракт до 2029 года

Швейцарский вратарь Янн Зоммер подписал контракт с бельгийским клубом "Брюгге" до 2029 года. Зоммер будет выступать под первым номером, ранее он играл за мюнхенскую "Баварию" и миланский "Интер", завершив карьеру в сборной Швейцарии в августе 2024 года.

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