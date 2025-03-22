Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 935 подписчиков

ТАСС назвал любимые фильмы президента России Владимира Путина

ТАСС назвал любимые фильмы президента России Владимира Путина

Стали известны любимые фильмы президента России Владимира Путина.Четырехсерийная кинолента о подвигах советских разведчиков «Щит и меч» и вовсе вдохновила русского лидера выбрать эту профессию, когда он был подростком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх