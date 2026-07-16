Открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени планируется в декабре 2026 года

Строительство скоростной автодороги М-12 «Восток» до Тюмени идёт по графику, открытие планируется в декабре 2026 года, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
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