В Москве освободили из СИЗО напавшего на полицейского гражданина США

Сотрудник правоохранительных органов освободил из временного изолятора в Москве гражданина Соединённых Штатов Америки Джозефа Татера, который находился там более шести месяцев по обвинению в нападении на полицейского после инцидента в гостинице Radisson в столице России, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии