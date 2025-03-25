В Москве освободили из СИЗО напавшего на полицейского гражданина США

Сотрудник правоохранительных органов освободил из временного изолятора в Москве гражданина Соединённых Штатов Америки Джозефа Татера, который находился там более шести месяцев по обвинению в нападении на полицейского после инцидента в гостинице Radisson в столице России, пишет ТАСС.