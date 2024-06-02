3-й этап СМП РСКГ: История закончилась, гонки продолжаются

3-й этап СМП РСКГ: История закончилась, гонки продолжаютсяГригорий Голышев / СМП РСКГТретий этап серии СМП РСКГ Туринг – главных кольцевых соревнований страны, проходящих под эгидой программы SMP Racing – стартовал на автодроме «Нижегородское кольцо».
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