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Почему СССР закупал зерно за рубежом

Почему СССР закупал зерно за рубежом

Если вы не знали, то я вам напомню о том, что уже несколько лет Россия находится на первом месте в мире по экспорту зерна.

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Комментарии
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Александр Платов
Откуда такая осведомлённость? Пережил кучу голодоморов - и чудом выжил? Воровал, вестимо ...
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11 час.
Валера Морозов
Накомандовали. Один придурок, никого не слушая, полез на целину, полстраны засеял кукурузой , отобрал земельные участки и угробил сельское хозяйство. Слава Богу, сняли. Но за одиннадцать лет «напахать» успел. Второй-
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3 час.
Валера Морозов
Второй, вообще, страну развалил.
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3 час.

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