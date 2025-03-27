Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 18 млн долларов

Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 18 млн долларов

После громкого развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес сделала крупную инвестицию в недвижимость — певица приобрела роскошный дом в престижном районе недалеко от Лос-Анджелеса за впечатляющую сумму в 18 миллионов долларов.

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