Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 18 млн долларов

После громкого развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес сделала крупную инвестицию в недвижимость — певица приобрела роскошный дом в престижном районе недалеко от Лос-Анджелеса за впечатляющую сумму в 18 миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии