Миф о «кавказском долголетии» рожден в СССР, а другим регионам России обидно

К столетнему юбилею нужно готовиться всю жизнь, а не после выхода на пенсию Полина Носова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС «Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет.
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