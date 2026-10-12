БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Миф о «кавказском долголетии» рожден в СССР, а другим регионам России обидно

Миф о «кавказском долголетии» рожден в СССР, а другим регионам России обидно

К столетнему юбилею нужно готовиться всю жизнь, а не после выхода на пенсию Полина Носова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС «Что касается какого-то особого секрета долголетия, то его нет.

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Andrey

Дети отца-Всевышнего и матери-природы получают срок жизни - заслуженный, а болезни - в наказание. Давно сказано: "каждому своё".