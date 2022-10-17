Искусственные сооружения на Марсе?

Лучшим доказательством существования искусственных сооружений на Марсе является не "Лицо на Марсе" и даже не "Комплекс Пирамид" (хотя этот "Комплекс" более убедителен, чем предполагаемое "Лицо»"), а равномерно расположенные объекты на Марсе.