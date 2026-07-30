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Царьград

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У банков России закончились свободные деньги. Но не стоит преувеличивать проблему

У банков России закончились свободные деньги. Но не стоит преувеличивать проблему

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе стала напряжённее. Но экономисты сравнивают ситуацию с сезонными колебаниями, аналогичными тем, что наблюдаются с личными финансами сразу после получения зарплаты.

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